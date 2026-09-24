Vor Verhandlungsauftakt: Metall-Arbeitgeber erwarten harte Tarifrunde

Lage ist angespannt

"Für einen Großteil der bayerischen M+E-Industrie ist die Lage äußerst angespannt", betonte Brossardt. "Die Betriebe stehen unter enormem Druck. Das schwierige außenwirtschaftliche Umfeld und strukturelle Standortprobleme in Deutschland machen der Industrie schwer zu schaffen. Das alles treibt den

Stellenabbau und damit die Deindustrialisierung weiter voran." Mehr als 40 Prozent der bayerischen M+E-Betriebe hätten derzeit eine kritische Ertragslage. "Ein Unternehmen, das keinen Gewinn erwirtschaftet, hat keinen Spielraum für Lohnsteigerungen."