Vor Umbau: Jenaer Planetarium vor Umbaupause nochmals gut besucht

Jena (dpa/th) - Vor der anstehenden Schließung wegen eines Umbaus hat das Zeiss-Planetarium in Jena zum Jahresende nochmals zahlreiche Schaulustige angelockt. Die Weihnachtsferien nutzten vor allem Familien und auswärtige Besucher zu einer Visite, hieß es auf Anfrage aus dem Sternentheater, das vor einem größeren Umbau steht und deswegen ab Januar für mehrere Monate geschlossen wird. 2026 wird das Zeiss-Planetarium 100 Jahre alt und soll zum Jubiläum unter anderem neue Außenanlagen und moderne Projektionstechnik erhalten.