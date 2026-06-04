„SOS Deutschland. Raus aus Krieg und Krise“, heißt die öffentliche Veranstaltung, zu der die BSW-Bundesvorsitzenden Amira Mohamed Ali und Fabio De Masi für diesen Freitag nach Suhl einladen. Was zunächst nach Werbetour in der Provinz für die Friedens- und Wirtschaftskonzepte der Wagenknecht-Partei klingt, wird wohl eher zu einer neuerlichen Kraftprobe: Zwischen der Russland- und AfD-offenen Oppositionshaltung des BSW auf Bundesebene und dem pragmatischen Kurs des im Freistaat mitregierenden Thüringer Landesverbands. Die Schlagwörter „SOS“ und „Krise“ passen auch zu diesem Konflikt inzwischen gut.
Vor Treffen in Suhl Krise statt Frieden beim BSW
Markus Ermert 04.06.2026 - 15:12 Uhr