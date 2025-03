Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringen will auf der diesjährigen Tourismusfachmesse ITB (4. bis 6. März) vor allem um kultur- und geschichtsinteressierte Gäste werben. Im Mittelpunkt steht das 500. Jubiläum des Deutschen Bauernkriegs und die dies thematisierende Landesausstellung „freiheyt 1525“ in Mühlhausen und Bad Frankenhausen, wie die Thüringer Tourismus GmbH mitteilte. Thüringen präsentiert sich auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin an einem Gemeinschaftsstand mehrerer Bundesländer.