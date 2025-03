Nach seinen Konzerten in Amerika kommt der Multiinstrumentalist nun erneut mit der "Blue-Electric-Light-Tour" nach Deutschland. Diesmal macht er Halt in München (7. März, Olympiahalle), Berlin (14. März, Uber-Arena), Düsseldorf(16. März, PSD Dome), Mannheim (17. März, SAP Arena), und Hannover (20. März, ZAG Arena). Auf seiner Tour spielt Kravitz neue Songs, aber auch Klassiker wie "Fly Away" und "It Ain't Over 'Til It's Over".