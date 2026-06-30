München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga das bisherige Trainerteam um Chefcoach Markus Kauczinski offiziell verabschiedet. In einer knappen Mitteilung dankte der künftige Regionalligist Kauczinski und dessen Assistenten Markus Brzenska, Nico Masetzky und Philipp Kunz. Wie bereits in den vergangenen Tagen werde weiterhin der bisherige U21-Coach Alper Kayabunar die Trainingseinheiten leiten.
Vor Start in der Regionalliga 1860 München verabschiedet Trainer Kauczinski
dpa 30.06.2026 - 20:42 Uhr