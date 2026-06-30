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  4. 1860 München verabschiedet Trainer Kauczinski

Vor Start in der Regionalliga 1860 München verabschiedet Trainer Kauczinski

Der bisherige Trainer Markus Kauczinski bleibt dem TSV 1860 München nicht erhalten. Nach dem Zwangsabstieg hat der Club den Coach und sein Team nun verabschiedet.

Vor Start in der Regionalliga: 1860 München verabschiedet Trainer Kauczinski
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Markus Kauczinski ist nun auch offiziell nicht mehr Trainer des TSV 1860 München. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Der TSV 1860 München hat nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga das bisherige Trainerteam um Chefcoach Markus Kauczinski offiziell verabschiedet. In einer knappen Mitteilung dankte der künftige Regionalligist Kauczinski und dessen Assistenten Markus Brzenska, Nico Masetzky und Philipp Kunz. Wie bereits in den vergangenen Tagen werde weiterhin der bisherige U21-Coach Alper Kayabunar die Trainingseinheiten leiten.

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Kauczinski hatte im vergangenen Oktober das Amt als Cheftrainer angetreten. Sportlich hatte 1860 München zwar die Qualifikation für die neue Spielzeit der 3. Liga geschafft. Aus wirtschaftlichen Gründen erhielt der Traditionsclub aber keine Lizenz. Nach den Querelen um Investor Hasan Ismaik in den vergangenen Wochen und dem Zwangsabstieg in die Regionalliga war zuletzt das Insolvenzverfahren eröffnet worden.