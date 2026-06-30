Vor Start in der Regionalliga: 1860 München verabschiedet Trainer Kauczinski

Kauczinski hatte im vergangenen Oktober das Amt als Cheftrainer angetreten. Sportlich hatte 1860 München zwar die Qualifikation für die neue Spielzeit der 3. Liga geschafft. Aus wirtschaftlichen Gründen erhielt der Traditionsclub aber keine Lizenz. Nach den Querelen um Investor Hasan Ismaik in den vergangenen Wochen und dem Zwangsabstieg in die Regionalliga war zuletzt das Insolvenzverfahren eröffnet worden.