Vor Silvesternacht: Minister mahnt zu Respekt für Einsatzkräfte

Erfurt (dpa/th) - Innenminister Georg Maier (SPD) hat die Thüringer Bevölkerung vor dem Jahreswechsel zum respektvollen Umgang mit Einsatz- und Rettungskräften und zum sorgsamen Umgang mit Feuerwerkskörpern aufgerufen. Gerade in der Silvesternacht seien Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in besonderem Maße gefordert und auf die Unterstützung der Gesellschaft angewiesen, erklärte er laut Mitteilung des Ministeriums. Sie sorgten oft unter persönlichem Risiko dafür, dass Menschen sicher ins neue Jahr kommen. Verbale Übergriffe, körperliche Angriffe oder das gezielte Behindern von Einsatzmaßnahmen seien nicht hinnehmbar.