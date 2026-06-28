Vor Sechzehntelfinale: Südafrikas Trainer stellt Karriereende nach WM infrage

Inglewood - Südafrikas WM-Trainer Hugo Broos stellt sein Karriereende beim südafrikanischen Verband infrage. "Vor Monaten habe ich gesagt, es muss jetzt rum sein, ich bin 74. Ich war 19, als ich meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben habe. Das sind 55 Jahre im Fußball, das muss jetzt das Ende sein. Aber je näher das Ende kommt, desto mehr denkst du darüber nach", sagte der Belgier vor dem Sechzehntelfinale seines Teams gegen Co-Gastgeber Kanada im Los-Angeles-Stadion. "Wir werden sehen. Ich weiß es im Moment nicht."