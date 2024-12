Vor Saisonfinale Verstappen wütet im Formel-1-Zoff: "George ist ein Loser"

Wollte Verstappen absichtlich einen Unfall verursachen?

Der Zwist entzündet sich an Russells Forderung nach einer Strafe für Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer habe ihn in der Qualifikation zuletzt in Katar behindert. Verstappen hatte nach dem WM-Lauf am vergangenen Sonntag derweil das Verhalten des Briten bei den Rennkommissaren kritisiert. "Wir alle müssen die Regeln befolgen, aber er befolgt sie nicht", sagte Russell: "Ich finde es ziemlich ironisch, wenn er mir sagt, ich werde absichtlich einen Unfall mit dir verursachen und deinen verdammten Kopf gegen die Wand knallen."