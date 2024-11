München - Nach ihrem herausragenden Weltcup-Winter will Deutschlands Ausnahme-Snowboarderin Ramona Hofmeister in der anstehenden Saison noch einen drauflegen. Die 28 Jahre alte Sportlerin nimmt neben erneut drei Kristallkugeln auch Goldmedaillen bei der WM im März 2025 in der Schweiz ins Visier. "Verzichten will ich auf gar nichts", antwortete die Oberbayerin auf die Frage, ob sie im Weltcup auf Trophäen verzichten würde, wenn sie dafür ihren ersten Titel bei einem Großereignis bejubeln könnte.