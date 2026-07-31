Vor Regionalliga-Start: Sohn von Phil Collins unterschreibt Vertrag bei 1860 München

München - Der TSV 1860 München hat den Sohn von Rocklegende Phil Collins unter Vertrag genommen. Mathew Collins unterschrieb einen Einjahresvertrag bis 2027, wie der Fußball-Regionalligist mitteilte. Er hatte zunächst ein Probetraining bei den Münchnern absolviert, die am Samstag mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt in die Saison starten. Der Traditionsclub war aus wirtschaftlichen Gründen aus der 3. Liga abgestiegen und hatte sich von seinem langjährigen Investor Hasan Ismaik getrennt.