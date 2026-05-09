Vor Regierungswechsel Orban geht, Magyar kommt - Ungarn startet in die Systemwende

Orbans schwindender Einfluss

Die Niederlage des Langzeit-Premiers ist für diesen deshalb schmerzlich, weil seine Fidesz-Partei die Zweidrittelmehrheit des Herausforderers nicht zu verhindern vermochte. Ohne Sperrminorität kann Orban das Regierungshandeln von Magyar nicht sabotieren. Von dieser Einsicht geleitet, gab er wenige Tage nach der Wahl den Verzicht auf sein Parlamentsmandat bekannt, das er als Spitzenkandidat seiner Partei errang.

Erosionserscheinungen in seinem Lager treten rapide zutage. Ein regierungsnaher Oligarch beteuerte jüngst in einem Medien-Interview unter Tränen, dass er seine Firmen im Wert von rund 30 Millionen Euro "an den Staat abgetreten" habe. Polizei und Staatsanwaltschaften begannen bereits mit Ermittlungen und Kontensperrungen gegen Personen und Unternehmen aus dem Geflecht der abtretenden Macht.

In einem durchgesickerten Brief an Parteiaktivisten schrieb Orban: "Aus der Opposition heraus wird Fidesz nicht in der Lage sein, die gesamte ungarische Rechte zu erneuern." Vielmehr fiele diese Aufgabe nun "kleineren und größeren Clubs und Kreisen" zu, die "an den nationalen Gedanken glauben". Einige Beobachter gehen davon aus, dass Orban, der Ende Mai 63 Jahre alt wird, am Ende seiner politischen Laufbahn angelangt ist. Die Aussicht, dass er oder ein möglicher Nachfolger die bis vor kurzem übermächtige System-Partei aus rechten Debattierclubs heraus zu neuen Höhen führt, halten sie für utopisch.