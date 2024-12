Konstanz/Münsterlingen - Die Ursache für den Tod der zwei Segler auf dem Bodensee ist nach Angaben der Ermittler weiterhin unklar. Die Männer wurden am Samstagmittag im See vor Münsterlingen in der Schweiz gefunden. Die 38 und 39 Jahre alten Segler waren dem Ausrichter Deutsch-Schweizerischer Motorboot-Club (DSMC) zufolge auf dem Weg zur "Regatta der Eisernen".