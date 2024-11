Gestartet waren die beiden Deutschen am Freitag in Friedrichshafen. Von dort wollten sie die gut 20 Kilometer nach Konstanz segeln, wo die Wettfahrt einen Tag später stattfinden sollte. Dort kamen sie aber nie an - und wurde als vermisst gemeldet. Am Samstagmorgen hätten Zeugen dann das gekenterte Boot der Segler vor dem Schweizer Bodensee-Ufer entdeckt.