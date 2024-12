Konstanz/Münsterlingen - Die beiden Segler, die am Samstag im Bodensee vor Münsterlingen in der Schweiz tot gefunden wurden, sind nach Angaben der Polizei ertrunken. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung habe ergeben, dass die beiden Männer in bewusstlosem Zustand ertrunken seien, teilte die Polizei mit. Als Grund für die Bewusstlosigkeit nannten die Ermittlung eine Unterkühlung. Andere Befunde, die den Tod der Segler erklären könnten, habe man nicht gefunden, hieß es weiter.