Es ist fast ein Wunder, was sich in diesen Tagen auf dem geschichtsträchtigen Gelände des Simson-Gewerbeparks in Suhl-Heinrichs tut. Dort, wo bis 1986 die originalen Simson-Mopeds der Marke Schwalbe vom Band liefen, werden in wenigen Tagen Elektro-Schwalben montiert. Die ersten Bauteile, sie kommen zumeist aus Indien und Fernost, sind bereits in größeren Stückzahlen angeliefert und eingelagert. Dieser Tage laufen die letzten Vorbereitungen für den Produktionsstart der 2010 in Lingen im Emsland gegründeten Firma emco Electroroller in Suhl. Nach 40 Jahren wird damit wieder die erste Schwalbe auf dem Simson-Gelände aus der Fertigung rollen. Es ist nach dem Ende der Moped-Produktion an diesem historischen Standort 2002 das erste dort wieder montierte Zweirad.