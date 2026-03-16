Vor Premiere einer Kino-Doku: 1990-Weltmeister trauen DFB-Team Titel bei WM zu

München - Jürgen Klinsmann traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft den WM-Titel in diesem Sommer zu. "Qualitativ kann Deutschland Weltmeister werden in diesem Sommer in den USA", sagte der einstige Torjäger, Weltmeister von 1990 und später dann selbst Bundestrainer der DFB-Auswahl. "Ich denke, wir haben eine absolut hochqualitative Mannschaft, die mit allen mitreden kann. Es hängt nur von ihnen selbst ab, wie weit sie gehen wollen, wie weit sie leidensfähig sind, wie weit sie zusammenhalten."