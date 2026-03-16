Vor Premiere einer Kino-Doku: 1990-Weltmeister trauen DFB-Team Titel bei WM zu

Diese Woche kommt eine Dokumentation über den deutschen WM-Triumph vor 36 Jahren in die Kinos. Anlässlich der Premiere erinnerten Spieler von damals, auf was es ankomme, um Weltmeister zu werden. "Es sind die Spieler, die entscheiden müssen, wie weit sie es bringen wollen, was sie erreichen wollen", sagte Klinsmann (61). "Sie müssen sich zusammenraufen und eine gute Stimmung aufbauen. Aber das wird alles so kommen, da bin ich überzeugt."