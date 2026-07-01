Vor Parteitag in Thüringen: GdP warnt vor Mangel an Einsatzkräften beim AfD-Parteitag

Laut Kopelke geht die Polizei in Thüringen von bis zu 50.000 Protestierenden in Erfurt aus, darunter 2.000 bis 2.500 Gewaltbereite. Viele Demonstrierende würden sich als "letzte Bastion gegen den Aufstieg der extremen Rechten in Deutschland" sehen, sagte er. Dass der von der AfD gewählte Termin zudem genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag liege, der 1926 in Weimar stattfand, steigere "Wut und Entschlossenheit" der AfD-Gegner. "Das lässt eine Eskalation der Proteste befürchten."