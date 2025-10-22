Vor Parteitag in Erlangen: Grünen-Spitze hofft vor Kommunalwahl auf personelle Konstanz

Antrag fordert höheren Frauenanteil in Kommunalparlamenten

Auch inhaltlich befasst sich der Parteitag mit der Kommunalwahl - so fordert etwa ein Antrag einen höheren Frauenanteil in Kommunalparlamenten. "Wir sind die Hälfte der Bevölkerungen und brauchen mindestens die Hälfte der Sitze in allen kommunalen Gremien", sagte Sengl. Während bei anderen Parteien noch immer deutlich mehr Männer als Frauen auf den Listen kandidierten, sei dies bei den Grünen mancherorts gar bereits umgekehrt. Um mehr Frauen für ein politisches Mandat begeistern zu können, müssten sich die politischen Strukturen - darunter die Sitzungszeiten politischer Gremien - verbessern.