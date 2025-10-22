Vor Parteitag in Erlangen: Grünen-Spitze hofft vor Kommunalwahl auf personelle Konstanz

München/Erlangen (dpa/lby) - Mit personeller Konstanz im Vorstand wollen die bayerischen Grünen bei ihrem anstehenden Parteitag die Weichen für die Kommunalwahl 2026 stellen. Die amtierenden Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer und Gisela Sengl wollen sich bei der dreitägigen Veranstaltung in Erlangen zur Wiederwahl stellen - Gegenkandidaturen sind bisher keine bekannt. Das könnte sich noch ändern, da auf der Versammlung jedes delegierte Mitglied auch spontan für den Landesvorstand kandidieren kann.