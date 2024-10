Vor Parteitag: Bayerns Grünen-Basis kritisiert Kurs der Bundespartei

München (dpa/lby) - Kurz vor dem Landesparteitag der bayerischen Grünen wird in der Basis Kritik am Kurs der eigenen Partei laut. In einem Antrag heißt es, man frage sich "nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Partei", wofür "wir, die Grünen, überhaupt noch stehen". Der von mehr als zwei Dutzend Mitgliedern unterstützte Antrag fordert die Mandatsträger der Partei auf allen politischen Ebenen dazu auf, sich "bei ihren Entscheidungen und Stellungnahmen klar am Grundsatzprogramm der Partei zu orientieren".