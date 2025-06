Beim spektakulären 5:4 im Halbfinale gegen Frankreich am Donnerstag traf Yamal doppelt. "Historisch" und eine "Hommage an den Fußball" sei das Spiel in Stuttgart gewesen, meinte da la Fuente rückblickend. Natürlich sei es grundsätzlich aber sein Ziel, weniger Gegentore zu kassieren.