München - Fußball-Star Cristiano Ronaldo plant keinen Start bei der anstehenden Club-Weltmeisterschaft. Es stehe so gut wie fest, dass er nicht bei dem Event in den USA vom 14. Juni bis 13. Juli (Ortszeit) antreten werde, sagte der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in München gegen Spanien.