"Wir haben das nach der OP relativ früh immer in Abstimmung mit ihrem zuständigen Heimtrainer, Bundestrainer und auch Vater, Thomas Apel, entschieden. Die Kommunikation ist immer über ihn gelaufen und die Entscheidung wurde mindestens drei Wochen vorher getroffen. Der DKV nimmt definitiv keine Sportlerinnen und Sportler in der Rekonvaleszensphase mit in einen Warmwasserlehrgang", sagte Pohlen der Deutschen Presse-Agentur.