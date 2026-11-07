Vor MotoGP-Rennen in Doha: Rennen in Nahost? Mercedes-Teamchef äußert sich zu Debatte

"Ich denke, wenn Fahrer, die geopolitisch keine Ahnung davon haben, was gerade vor sich geht, sich zu Wort melden, aber ein Publikum haben, das ihnen zuhört, dann schafft das Medienwert", sagte Formel-1-Funktionär Wolff am Rande des Grand Prix von São Paulo. "Aber ich hätte genauso gehandelt wie das MotoGP-Management. Wer fahren will, soll fahren. Wer nicht will, soll es lassen. So einfach ist das, und jeder kann seine eigene Entscheidung treffen – das respektiere ich."