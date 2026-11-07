Vor MotoGP-Rennen in Doha: Rennen in Nahost? Mercedes-Teamchef äußert sich zu Debatte

São Paulo - In der Diskussion um die Zulässigkeit von Rennsport-Events im Nahen Osten hat der Formel-1-Teamchef von Mercedes die Entscheidung der MotoGP verteidigt und verwundert auf Aussagen einiger Piloten der Motorrad-Rennserie reagiert. Toto Wolff reagierte damit auf Aussagen von Rennfahrern wie Weltmeister Marc Márquez, der zuvor gesagt hatte, er wäre "gerne woanders" als auf dem Lusail International Circuit in Doha. Die MotoGP fährt an diesem Wochenende in Katar. Yamaha Racing verzichtet angesichts des Iran-Kriegs und anderer Konflikte in der Region aus Sicherheitsbedenken auf einen Start.