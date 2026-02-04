Erfurt - Der Thüringer SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher befürchtet Provokationen der AfD um Björn Höcke beim anstehenden Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Es sei bereits bei einem zurückliegenden Sonderplenum der Eindruck entstanden, dass die Rede von Höcke darauf ausgelegt war, drei Ordnungsrufe dafür zu bekommen, sagte Liebscher. "Bei drei Ordnungsrufen ist die Konsequenz, dass Sie des Saales verwiesen werden. Unser Gefühl ist, dass das heute noch einmal probiert wird", sagte Liebscher der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Höcke hatte bei dem Sonderplenum Mitte Januar zwei Ordnungsrufe kassiert.