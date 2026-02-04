AfD-Vizefraktionschef Daniel Haseloff kündigte an, juristisch dagegen vorgehen zu wollen, sollte ein AfD-Abgeordneter nach drei Ordnungsrufen des Saales verwiesen werden. "Wenn wir der Meinung sind, dass das nicht gerechtfertigt ist, würden wir natürlich dagegen vorgehen." Es sei ein normaler Vorgang, dem Verfassungsgerichtshof in Weimar Bescheid zu geben, um sich für eine Entscheidung bereitzuhalten. Dies habe man mit Blick auf die drei Sitzungstage des Landtags getan. Ob der Gang nach Weimar zu größeren Verzögerungen beim Misstrauensvotum führen würde, blieb zunächst unklar. Eine Entscheidung am gleichen Tag gilt aber als möglich.