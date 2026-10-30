"Im Innenpolitischen, da hakt es"

Merz mache zwar gerade außenpolitisch "in sehr harten Zeiten viele Dinge sehr gut", sagte Ernst. Aber: "Im Innenpolitischen, da hakt es." Die CDU im Bund müsse wieder ein besseres Gespür dafür bekommen, was in den Kommunen los sei, forderte der Bundestagsabgeordnete und nahm auch den Koalitionspartner mit in die Pflicht. "Das gilt genauso für die SPD. An den Infoständen sehen wir engagierte Kommunalpolitiker, aber die Bundespolitik macht es ihnen derzeit schwer."