Berlin - Die CDU sollte sich nach Worten ihres Bundestagsabgeordneten Bastian Ernst Gedanken über eine Neuaufstellung für die Zukunft machen und dabei eine Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz ins Auge fassen. "Wir haben ein Stück weit das Vertrauen verloren. Wir müssen uns daher damit beschäftigen, wie wir uns neu aufstellen", sagte Ernst vor einer Konferenz der CDU-Kreisvorsitzenden mit Bundeskanzler Friedrich Merz der Deutschen Presse-Agentur. Die Konferenz ist Montag und Dienstag in Berlin geplant. Ernst ist Vorsitzender im niedersächsischen Kreisverband Oldenburg-Land.