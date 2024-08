Vor Liga-Start: Weiteres Testspiel für FC Bayern: Bundesliga-Generalprobe

In den bisherigen fünf Spielen in der Saisonvorbereitung gab es vier Bayern-Siege - unter anderem zwei gegen Tottenham Hotspur - sowie ein mageres 1:1 gegen den 1. FC Düren. An diesem Freitag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) steht in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm das erste Pflichtspiel unter Trainer Vincent Kompany an. In der Fußball-Bundesliga legen die Münchner neun Tage später beim VfL Wolfsburg los. Das erste Heimspiel steht für den entthronten deutschen Serienmeister am 1. September gegen den SC Freiburg an.