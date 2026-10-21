"Der Marathon hat uns sicherlich ein bisschen länger in den Knochen gesteckt als ein normaler Marathon", sagt Ringer, der in der Teamwertung mit Petros und Fitwi immerhin die Silbermedaille holte.

Die Verschnaufpause nach der EM war für die drei Topläufer kurz. Er habe nur drei Tage Pause gemacht, betont Ringer. "Amanal, Samuel und ich haben uns ja bewusst entschieden, dass wir das Abenteuer angehen mit einer kurzen Vorbereitungszeit, weil wir uns unbedingt noch mal in Deutschland präsentieren wollten."

Frankfurt als "Wundertüte"

Wegen der kurzen Vorbereitungszeit sei Frankfurt "so ein bisschen eine Wundertüte", erklärt der Routinier, der in der Vorbereitung den Köln-Halbmarathon lief und in 61:48 Minuten den Streckenrekord um 72 Sekunden unterbot. "Köln war deutlich schneller als geplant gewesen. Deshalb bin ich positiv gestimmt, dass das Training super lief für Frankfurt."

In der Main-Metropole peilt Ringer eine persönliche Bestzeit an. Die sei "realistisch", äußert er. Doch reicht es vielleicht sogar für mehr? "Wenn wir über den deutschen Rekord sprechen, dann ist ein bisschen die Frage: Wie geht's Amanal? Wie geht's Samuel?", erklärt Ringer.

Los Angeles 2028 als großes Ziel

Nach dem Frankfurt-Marathon will der Ex-Europameister den Fokus auf die Quali für Olympia 2028 in Los Angeles legen. "Ich bin jetzt schon dreimal bei den Sommerspielen gewesen. Ein Top-Acht-Platz ist immer noch mein Traum. Denn dann gibt es eine Urkunde", sagt er.

2016 in Rio de Janeiro schied Ringer - damals über 5.000 Meter auf der Bahn - geplagt von einer Magen-Darm-Erkrankung im Vorlauf aus. 2021 in Tokio belegte er im Marathon den 25. Platz. Bei Olympia in Paris vor mehr als zwei Jahren wurde er als bester Deutscher Zwölfter. "Es geht immer Stück für Stück weiter nach vorn", sagt Ringer.

"Das Laufen hat mir auf jeden Fall geholfen"

Der Traum von einer erneuten Olympia-Teilnahme gibt Ringer zusätzlichen Halt. Nach der stillen Geburt seines Kindes vor einem Jahr lernte der Süddeutsche seinen Sport neu kennen. "Das Laufen hat mir auf jeden Fall geholfen, damit umzugehen", erklärt Ringer.

Noch Monate nach der Totgeburt habe er beim Laufen keine körperlichen Schmerzen gespürt. "Der Schmerz war mental irgendwie so tief verankert, dass ich die körperlichen Schmerzen ausgeblendet habe", sagt der Leichtathlet. Die körperlichen Schmerzen versucht er auch, in Frankfurt auszublenden. Der Gedanke an seine Tochter dürfte sicher wieder helfen.