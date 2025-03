Was machen wir jetzt nur? Eine Frage, die sich bestimmt jeder in seinem Leben bereits gestellt hat. Für Menschen aus einem Kriegsgebiet hat diese eine ganz andere Bedeutung. Geplagt von der Angst, alles und jeden zu verlieren, suchen sie nach Sicherheit. Dariush Abdul Ghafur kennt diese Sorge und stellte sich die Frage. Der junge Mann floh in seinem bisherigen Leben bereits zwei Mal vor dem Krieg. Er verließ Afghanistan als Junge und kehrte als Mann nun der Ukraine den Rücken. In Deutschland hofft er jetzt dauerhaften Frieden zu finden.