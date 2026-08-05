Vor Kommunalwahl in Bayern: Angriff erfunden? Ermittlungen nach Vorfall an AfD-Stand

Es gebe nach den eingestellten Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen die vermeintlichen Angreifer Anhaltspunkte, dass Maurer selbst eine verfolgbare Straftat begangen hat, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Verfahren gegen ihn stehe aber "noch ganz am Anfang", die Ergebnisse würden vor Abschluss sorgfältig geprüft. Maurer wollte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur keine Stellung zu dem Verfahren nehmen. Er kenne die konkreten Vorwürfe nicht, wolle die Sache aber "auf sich beruhen lassen".