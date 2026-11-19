Nach Angaben des Landessozialgerichts ist die Zahl der Eilverfahren in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. Von Januar bis Oktober gingen an den vier Sozialgerichten in Altenburg, Gotha, Nordhausen und Meiningen 887 Eilanträge ein. Im gesamten Jahr 2025 seien es 498 gewesen. Bereits nach zehn Monaten lag damit die Zahl um rund 78 Prozent über dem Wert des gesamten Vorjahres. Die Justizministerin sagte, das binde Arbeitskraft von Richtern und Geschäftsstellen und verzögere damit Verfahren von Menschen, die auf eine schnelle Entscheidung angewiesen seien.