Erfurt (dpa/th) - Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich in Windeseile und ohne Hilfe eines Anwalts Klageschriften verfassen: Damit sehen sich vor allem die Sozialgerichte konfrontiert, die derzeit unter einer wachsenden Zahl von Eilanträgen ächzen. "Das Problem zunehmender KI-generierter Klagen an den Sozialgerichten nehmen wir in Thüringen ebenfalls wahr", sagte Justizministerin Beate Meißner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur vor der Justizministerkonferenz an diesem Donnerstag in Hamburg. Die Ressortchefs wollen auf ihrer Herbsttagung in Hamburg dazu beraten.