Vor historischem WM-Kampf Boxerin und Lehrerin: Bayern-Kultusministerin lobt Rupprecht

Eineinhalb Wochen vor WM-Kampf noch in der Schule

Inzwischen könnte sie zwar dank Sponsoren und Erfolge vom Sport auskommen. Aber sie sei gern Lehrerin. "Es ist eine andere Facette für mich, dass ich nicht die ganze Woche nur Tina die Boxerin bin. Sondern ich kann auch mal was anderes sein", sagte die Augsburgerin. Immer mittwochs ist sie an der Realschule Zusmarshausen Sportlehrerin - sogar in der vorigen Woche stand sie noch vor den Schülerinnen und Schülern.