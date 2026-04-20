München/Stuttgart - Trotz der Auswärtsniederlage gegen den FC Bayern mit vier Gegentoren geht der VfB Stuttgart optimistisch in das anstehende Halbfinale des DFB-Pokals. "Fürs Selbstvertrauen war es auf jeden Fall gut, dass wir uns jetzt nicht abschlachten lassen haben", sagte Maximilian Mittelstädt nach dem 2:4 in München, mit dem die Bayern den Meistertitel perfekt gemacht hatten. Die schwäbischen Fußballer als amtierende DFB-Pokal-Sieger kämpfen am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg um den erneuten Einzug ins Finale.