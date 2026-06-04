In der Monats-Liste, in der am Verwaltungsgericht in Meiningen die öffentlichen Termine angekündigt werden, steht in der letzten Spalte der Anlass der jeweiligen Verhandlung. Und dort, wo üblicherweise „wegen Disziplinarrecht“ oder „wegen baurechtlicher Nachbarklage“ oder „wegen Leistungen aus dem Unterhaltsrecht“ steht, stand in diesem Fall „wegen sonstigem“. Was „Sonstiges“ bedeutet? Das Gericht ist immerhin besetzt mit drei Hauptamtlichen und zwei Ehrenamtlichen, die über die Sache entscheiden sollen.