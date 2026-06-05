Der Mann, das kann man sehen, fühlt sich unbehaglich. Er ist Mitte 50, die Familie lebt in einem Dorf bei Bad Salzungen. Der Mann sitzt auf der Anklagebank am Amtsgericht Bad Salzungen und betont, dass er „zutiefst bedauere, dass ich das gemacht habe“. Dass er in einer Auseinandersetzung mit seinem Sohn im Teenageralter so sehr die Kontrolle verloren habe, dass der Knabe im Krankenhaus behandelt werden musste. Er soll ihn zu Boden gebracht haben, ihm den Arm in den Nacken, den Kopf auf den Fliesenboden gedrückt, ihm ein blaues Auge, ein Schädel-Hirn-Trauma verpasst haben – das ist strafbar als Körperverletzung.