Es ist nicht nur eine Sache, derentwegen einem Polizeibeamten im gehobenen Dienst die Bezüge gekürzt worden sind. Um zehn Prozent, für einen Zeitraum von drei Jahren. Es sind etliche Vorwürfe, die gegen den Mann vorgebracht worden sind, von seinem Dienstherrn, also letztendlich vom Freistaat Thüringen. Kleinere, die dennoch das Ansehen der Polizei beschädigen können, aber auch „gravierende“, sagt der Vorsitzende der Kammer am Verwaltungsgericht Meiningen, die über die Klage des Mannes gegen die verhängte Kürzung zu verhandeln und gegebenenfalls zu entscheiden hat. Ein Urteil eines Strafgerichts, eine Geldstrafe und die Verpflichtung zur Zahlung eines Schmerzensgeldes wegen Körperverletzung im Amt und die diversen Nebentätigkeiten des Beamten – diese Vorwürfe seien, sagt der Richter, „jeder für sich schon heftig“.