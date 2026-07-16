Einen der Schwächsten in der Gesellschaft soll es getroffen haben; man darf vermuten, dass er nicht wusste, wie ihm geschieht. Oder warum. Ein Flaschensammler, wahrscheinlich einer der Männer in Bad Salzungen, die obdachlos sind, soll an einem späten Abend im September 2024 am Bahnhof in Bad Salzungen zusammengeschlagen worden sein. In der Anklageschrift der Staatsanwältin heißt es, es sei, als er am Boden lag, noch auf ihn eingetreten worden, es habe auch Tritte in den Bauch gegeben. Der Mann ist wieder aufgestanden, er ist weggegangen, es ist nicht gelungen, ihn ausfindig zu machen. Aber es gibt Gründe, warum jetzt zwei junge Männer wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung am Amtsgericht auf der Anklagebank sitzen.