„Irgendwann war er überall bekannt“, sagt einer von vielen Zeugen. Am Landgericht Meiningen ist ein Mann angeklagt, der in einigen Dörfern in der Rhön und in Bad Salzungen viele Monate lang aufgefallen ist, nicht nur bekannt war, sondern berüchtigt ist. „Es hat immer Ärger gegeben“, heißt es nicht nur einmal im Prozess, der vor einigen Tagen eröffnet worden ist. Und es habe, auch das berichtet nicht nur ein Zeuge, sogar eine Whatsapp-Gruppe gegeben, in der sich „immer mehr Leute“ darüber ausgetauscht hätten, wo der Mann gerade unterwegs gewesen sei.
Vor Gericht Berühmt-Berüchtigter sorgt für Aufruhr im Dorf
Redaktion 28.04.2026 - 19:00 Uhr