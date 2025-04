Mehrfach gefesselt wird der Angeklagte gebracht, drei Polizeibeamte bewachen ihn während der Verhandlung vor der Großen Strafkammer am Landgericht Meiningen. Vor fast genau einem Jahr soll er an einem frühen Abend in Bad Salzungen in der Nähe des Bahnhofs einem ihm Fremden hinterrücks mit der Faust auf den Hinterkopf geschlagen haben – so heftig, dass der Attackierte auf eine Steinbank fiel, sich das Schlüsselbein brach, weitere Verletzungen davontrug. Der Angriff gilt als das Leben gefährdende Handlung. Angeklagt ist der Mann auch wegen mehrerer Diebstähle in Supermärkten in Eisenach, wegen eingetretener Türen bei Bekannten und wegen Hausfriedensbruchs.