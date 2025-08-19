Vor Gamescom-Start: Mobbing im Netz: Studie zeigt rauen Umgangston unter Gamern

Gütersloh - Wer zum Spielen viel Zeit an der Konsole oder am Computer verbringt, ist häufig Anfeindungen und Beleidigungen ausgesetzt. Wie eine Befragung der Bertelsmann Stiftung unter 1203 Gamern ergab, wurden 38 Prozent von ihnen beim Gaming "sehr oder eher häufig" beleidigt. Ein Drittel dieser sogenannten Gaming-Enthusiasten sagte, das sei eher selten oder sehr selten der Fall gewesen, der Rest hat das bislang nicht erlebt. Es ging um Menschen, die sich als Gamer sehen und mehrfach pro Woche spielen. Nimmt man Gelegenheitsspieler und andere Gamer hinzu - also insgesamt 4527 Befragte -, so wurden 14 Prozent von ihnen sehr oder eher häufig beleidigt.