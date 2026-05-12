Dabei gelang Zverev, der zu Beginn des Turniers in Rom noch etwas angeschlagen war, wieder ein Blitzstart. Besonders bei eigenen Aufschlagspielen dominierte der 29-Jährige seinen italienischen Gegner. Zverev nahm diesem zweimal nacheinander den Aufschlag ab. So führte der Deutsche nach nur 24 Minuten mit 5:0. Der Satz ging deutlich mit 6:1 an Zverev.