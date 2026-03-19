Ilmenau (dpa/th) - Bei der Warenanlieferung für einen Einkaufsmarkt in Ilmenau (Ilm-Kreis) ist ein 36 Jahre alter Lkw-Beifahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann ausgestiegen, um den Fahrer des Lastwagens auf dem Gelände des Marktes einzuweisen. Dabei geriet er ersten Erkenntnissen zufolge offenbar zwischen Fahrzeug und Laderampe. Er erlitt äußerst schwere Verletzungen, eine Wiederbelebung war nötig. Im Krankenhaus starb er schließlich an seinen Verletzungen. Polizei und Amt für Arbeitsschutz ermitteln zum Unfallhergang.