Vor einer Woche: Der VfB Suhl schreibt Geschichte

Es sind unvergessliche Szenen, die sich in diesem Moment vor einer Woche in der Mannheimer SAP-Arena abspielen. Cheftrainer Laszlo Hollosy stürmt auf seine Kapitänin Roosa Laakkonen zu, will sie gar nicht mehr loslassen. Laakkonen bricht an Ort und Stelle zusammen, vergräbt ungläubig die Hände im Gesicht, ehe die Freudentränen, die in diesem Moment wohl auch eine ganz große Erleichterung ausdrücken, nur so strömen. Was sich hinter den beiden auf dem Feld abspielt, ist ohnehin die pure Ekstase. Jeder springt auf jeden zu, umarmt, küsst und herzt alles, was und wer ihm beziehungsweise ihr in diesem einzigartigen Moment gerade über den Weg läuft.