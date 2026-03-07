 
  Der VfB Suhl schreibt Geschichte

Vor einer Woche Der VfB Suhl schreibt Geschichte

Vor genau einer Woche holen die Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen den Pokalsieg. Um 18.18 Uhr verwandeln Roosa Laakkonen und Sanaa Dotson den Matchball.

Vor einer Woche: Der VfB Suhl schreibt Geschichte
1
Küsschen für den Pokal: Svea Naujack (links) und Lara Nagels. Foto: Bastian Frank

Es sind unvergessliche Szenen, die sich in diesem Moment vor einer Woche in der Mannheimer SAP-Arena abspielen. Cheftrainer Laszlo Hollosy stürmt auf seine Kapitänin Roosa Laakkonen zu, will sie gar nicht mehr loslassen. Laakkonen bricht an Ort und Stelle zusammen, vergräbt ungläubig die Hände im Gesicht, ehe die Freudentränen, die in diesem Moment wohl auch eine ganz große Erleichterung ausdrücken, nur so strömen. Was sich hinter den beiden auf dem Feld abspielt, ist ohnehin die pure Ekstase. Jeder springt auf jeden zu, umarmt, küsst und herzt alles, was und wer ihm beziehungsweise ihr in diesem einzigartigen Moment gerade über den Weg läuft.

Nach der Werbung weiterlesen

Pure Ekstase: Laszlo Hollosy und Roosa Laakkonen. Foto: Bastian Frank

„Davon habe ich geträumt“, erzählte Laakkonen. Im vergangenen Jahr habe sie das DVV-Pokalfinale von der Tribüne aus verfolgt und sich gewünscht, mit ihrer Mannschaft auf dem Feld zu stehen, „aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass wir das gewinnen“.

Aber das Unvorstellbare passiert tatsächlich. Eine Woche ist es her, dass sich Bundesligist VfB Suhl, zu diesem Zeitpunkt Tabellenzweiter, nach einer wahren Nervenschlacht und fünf hoch emotionalen Sätzen tatsächlich gegen den Liga-Krösus durchsetzt. Nach dem Punktspiel sechs Tage zuvor zum zweiten Mal in Folge. „Ich bin so stolz darauf, Teil dieses Klubs zu sein. Wir haben Geschichte zusammen geschrieben“, so Laakkonen.

Ja, der VfB Suhl hat Geschichte geschrieben, dem Pokalsieg 18 Jahre zuvor nun den zweiten großen nationalen Titel folgen lassen. Der 3:2-Erfolg (25:17, 25:18, 15:25, 23:25, 15:13) in Mannheim erzählt auch von der unbändigen Moral, den die Mannschaft in dieser Saison an den Tag legt. Davon sich von nichts und niemandem, auch nicht einer Stuttgarter Aufholjagd, aus der Ruhe bringen zu lassen.

Suhl feiert in Mannheim. Foto: Bastian Frank

Denn die Suhlerinnen lagen in Mannheim schon mit 2:0 Sätzen in Führung, hatten den Satzausgleich hinnehmen und zusehen müssen, wie Stuttgart im alles entscheidenden fünften Satz, der bereits nach 15 gewonnenen Punkten entschieden wird, mit 13:11 scheinbar uneinholbar davonzieht. Aber der VfB Suhl in dieser Saison wäre nicht der VfB Suhl in dieser Saison, hätte er nicht abermals die passende Antwort parat. Und den ersten Matchball verwandelt. Eine Woche ist’s her.