München - Thomas Müller sieht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch in der Entwicklung und daher nicht als Titelfavorit bei der anstehenden WM. Angesprochen auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelmann und einen Vergleich zum Titel-Turnier 2014 sagte der 36-Jährige: "Wo ich schon eher Parallelen zu einer WM 2010 sehe als zu der 2014er, ist, dass diese Mannschaft als solche jetzt nicht super gemeinsam gereift ist, sondern der Weg beginnt eigentlich irgendwo erst." Der frühere deutsche Auswahl-Stürmer ergänzte: "Es schreit jetzt für mich nicht schon nach: Oh ja, Finale ist gebucht."