Vor der Weinlese: Sonniges Spätsommerwetter kommt Winzern entgegen

Bad Sulza/Weimar (dpa/th) - Das derzeit sonnige Spätsommerwetter kommt Thüringens Winzern entgegen. "Nach den relativ ergiebigen Regenfällen in den vergangenen Wochen kann der Wein jetzt gut weiter reifen", sagte Kathrin Clauß vom mit 50 Hektar Anbaufläche größten Thüringer Weingut in Bad Sulza (Kreis Weimarer Land). Aktuell würden nicht vollständig reife Trauben von den Rebstöcken geschnitten, um einen möglichst gleichmäßigen Reifegrad zu erreichen. In der kommenden Woche sollen zunächst erste kleinere Traubenmengen für das am dritten Septemberwochenende anstehende Federweißenfest geerntet werden, die Hauptlese beginne voraussichtlich erst danach.