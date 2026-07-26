Weißenfels (dpa/sa) - Trotz deutlicher Kritik der Simson-Nachfahren ist AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund im Wahlkampf abermals mit einem der Mopeds unterwegs. Nach einer Versammlung auf dem Markt in Weißenfels im Süden Sachsen-Anhalts war am Sonntag eine Ausfahrt mit Anhängerinnen und Anhänger geplant. Laut Polizei verlief die Versammlung vor der Ausfahrt ohne Vorkommnisse. Insgesamt waren den Angaben nach rund 1.500 Menschen gekommen. Die AfD wird in Sachsen-Anhalt vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.