Martin Truckenbrodt, Vorsitzender des ÖDP Regionalverbandes Fränkisches Thüringen, wünscht Nicole Kreußel maximalen Erfolg bei der Bürgermeisterwahl am 8. März in Bad Rodach (Landkreis Coburg). Sie ist die einzige Herausforderin des Amtsinhabers Tobias Ehrlicher (SPD). Nicole Kreußel war bis Juli 2025 die erste Stadträtin der ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei) in Hildburghausen gewesen. Sie hat auch einen bedeutenden Anteil an der Abwahl des ehemaligen Hildburgerhäuser Bürgermeisters, Tilo Kummer (BSW, damals Die Linke), dem heutigen Thüringer Umweltminister. Dazu Truckenbrodt: „Nicole war für unseren kleinen Landesverband in Thüringen als sehr aktives Parteimitglied ein schmerzlicher Verlust gewesen. Wir gönnen jedoch sehr gerne unseren oberfränkischen Nachbarn eine wirklich gute Bürgermeister-Kandidatin“.