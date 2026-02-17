"Trifft den Kern unserer Demokratie"

Andreas Birzele, Sprecher für Kommunales der Grünen-Fraktion, sagt: "Gewalt, Bedrohungen und Hass gegen Kommunalpolitikerinnen und -politiker sind vor allem auch jetzt im Kommunalwahlkampf ein großes Thema." Sie seien ein direkter Angriff auf die Demokratie.

"Wenn Menschen, die sich für ihre Stadt oder Gemeinde einsetzen, bedroht werden, trifft das den Kern unserer Demokratie. Wir dürfen nicht zulassen, dass Hass und Hetze darüber entscheiden, wer sich noch traut, Politik zu machen." Der Freistaat und die ganze Gesellschaft stünden in der Pflicht, kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger besser zu schützen.

Was also ist zu tun? Man arbeite eng mit dem Innen- und Justizministerium zusammen, erläutert Landräte-Chef Karmasin. Es gebe Sicherheitsberatungen, Notfallpläne und Schulungen im Umgang mit Bedrohungslagen. Der Städtetag informiert zudem über Ansprechstellen und Soforthilfe.

Das Justizministerium ließ ein Online-Meldeverfahren für Amts- und Mandatsträger einrichten und appelliert, entsprechende Vorfälle anzuzeigen. "Hass und Hetze gegen politisch engagierte Menschen haben ein erschreckendes Ausmaß angenommen. Immer wieder schlagen ihnen Beleidigungen und Bedrohungen entgegen, in Einzelfällen wird aus Worten Gewalt", heißt es dort. Für die Bekämpfung von Hass und Hetze im digitalen und analogen Raum ist es maßgeblich, dass solches Verhalten zur Anzeige gebracht wird."