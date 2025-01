Der Drittliga-Letzte Unterhaching mit dem neuen Trainer Heiko Herrlich startet am kommenden Samstag (14.00 Uhr) gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund ins Drittliga-Jahr 2025. Regensburg befindet sich in Liga zwei auf Rang 18 und trifft am Freitag (18.30 Uhr) auf Hannover 96.