Stockholm - Wenige andere Auszeichnungen auf der Welt sind mit so viel Prestige verbunden: In dieser Woche werden in Stockholm und Oslo die diesjährigen Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger verkündet. Den Anfang macht heute Vormittag die Auszeichnung in der Kategorie Physiologie oder Medizin. 2025 hatten sich mit Mary Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi drei Wissenschaftler aus Japan und den USA den Nobelpreis für ihre Forschung zum Immunsystem geteilt. Ihre Entdeckungen helfen bei der Entwicklung neuer Therapien.