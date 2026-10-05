Die übrigen Preise feiern in diesem Jahr einen besonderen Geburtstag: Sie werden 125 Jahre alt. 1901, fünf Jahre nach dem Tod des Preisstifters Alfred Nobel, wurden die Auszeichnungen zum ersten Mal vergeben. Den ersten Literaturnobelpreis bekam damals der französische Schriftsteller Sully Prudhomme. Im vergangenen Jahr erhielt ihn der Ungar László Krasznahorkai. Der erste Friedensnobelpreis überhaupt ging an den Schweizer Henry Dunant, der als Gründer des Roten Kreuzes gilt, und an den Franzosen Frédéric Passy, der sich unter anderem sehr für internationale Friedenskonferenzen eingesetzt hat.